Тренер сборной Хорватии назвал главную проблему в матче с Россией

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич полагает, что в предстоящем матче ¼ финала ЧМ-2018 с Россией большой проблемой для его команды станут российские болельщики, которые будут поддерживать своих футболистов.

«Сборную России поддерживает вся страна. Стадионы процентов на 95 заполнены российскими фанатами, которые потрясающе болеют за своих. Они станут для нас большой проблемой. Но мы думаем о наших поклонниках. Мы хотим, чтобы счастье от наших успехов длилось в Хорватии как можно дольше», - заявил Далич.

Напомним, ранее сборная Хорватии победила национальную команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018 и вышла в четвертьфинал мирового первенства, где встретится со сборной России, которая, в свою очередь, одолела в 1/8 финала Испанию (1:1, по пенальти - 4:3).

Игра пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт», начало в 21:00 по московскому времени.