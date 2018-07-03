Матчи ЧМ-2018: чего ждать болельщикам 3 июля

В 17:00 на стадионе «Санкт-Петербург» начнется матч 1/8 финала ЧМ-2018 между командами Швеции и Швейцарии. Кстати, первый раз эти сборные встретились почти 100 лет назад - в 1920 году. Тогда Швейцария победила со счетом 1:0. В рамках ЧМ футболисты этих стран встречались уже пять раз.

А в 21:00 на стадионе «Спартак» пройдет встреча сборных Англии и Колумбии. Латиноамериканская команда стала лидером в своей группе, а вот английские футболисты вышли со второго места. Одна из этих сборных в четвертьфинале встретиться либо со футболистами из Швеции, либо с командой Швейцарии.