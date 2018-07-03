Матч Россия – Испания стал лидером украинского телеэфира

Матч Россия – Испания в 1/8 финала чемпионата мира стал лидером украинского телеэфира, сообщает пресс-служба канала «Интер». Как показал телемониторинг, в городах с населением более 50 тысяч человек матч посмотрели более 25 процентов телезрителей, в крупных городах – более 21 процента.

Правда, настроения среди болельщиков были различными. Кто-то искренне радовался успеху россиян, для кого-то выход сборной России в четвертьфинал стал «зрадой». Накануне матча местные букмекеры принимали ставки с прогнозом на матч 5:0 в пользу Испании.