Бельгия вырвала у Японии победу в матче 1/8 ЧМ-2018

В понедельник, 2 июля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону прошел матч 1/8 чемпионата мира по футболу-2018 между национальными сборными Японии и Бельгии. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу бельгийцев.

Матч выдался по-настоящему напряженным, команды старались удивить болельщиков. Сборной Японии это удалось уже на 48 минуте, в начале второго тайма — гол в ворота бельгийцев забил Гэнки Харагути. На 52 минуте его поддержал Такаси Инуи. Но сборная Бельгии отыгралась отыгралась на 69 и 74 минутах, а финальный третий гол в ворота Японии забил на последних минутах второго тайма Насер Шадли.