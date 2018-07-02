Месси и Маскерано сбежали от своей сборной обратно в Аргентину — СМИ

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сбежал из расположения команды в подмосковных Бронницах, не дожидаясь официального отъезда.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», капитан аргентинской команды Лионель Месси и еще один игрок сборной Хавьер Маскерано рано утром 1 июля самостоятельно покинули расположение команды в подмосковном санатории, после чего сразу отправились в столичный аэропорт Домодедово. Оттуда футболисты вылетели в Барселону.

Как сообщает источник, такой поступок связан с тем, что проигрыши аргентинцев на чемпионате мира по футболу-2018 накалили обстановку в команде, сделав ее фактически враждебной.

Напомним, ранее сборная Франции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу обыграла команду Аргентины со счетом 4:3. Французы же и открыли счет, причем уже на 13-й минуте.