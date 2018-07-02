Сборная Бразилии победила команду Мексики в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу уверенно обыграла национальную командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России.

Итоговый счет встречи — 2:0. Голами в ворота мексиканцев отметились Неймар на 51 минуте матча и Роберту Фирмину на 88 минуте. Матч прошел на стадионе «Самара Арена».

Напомним, ранее бразильцы обыграли команду Коста-Рики в матче группы Е ЧМ-2018 по футболу. Игра также завершилась со счетом 2:0.