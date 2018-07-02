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Анатолий Бышовец дал прогноз на матч России со сборной Хорватии

Анатолий Бышовец
17:13 02.07.2018
Тренерам важно выбрать верную тактику, а для этого нужно быть уверенным в состоянии игроков
Анатолий Бышовец дал прогноз на матч России со сборной Хорватии
Фото: MEDIACRAT/ wikipedia / Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Заслуженный мастер спорта СССР нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец  дал свой прогноз на матч со сборной Хорватии. По его мнению, особое внимание сейчас нужно обратить на общее состояние игроков нашей сборной и постараться максимально сохранить мотивацию на победу.

«Атмосфера переполненных "Лужников", громкие болельщики - это был потрясающий энергетический посыл для наших игроков. Что касается сборной Хорватии, необходимо сделать главное - проанализировать нашу игру, проанализировать вчерашний матч соперников. Жалко, что, видимо, не сможет принять участие Юра Жирков. Хочется, чтобы он быстрее выздоравливал. Есть проблема, связанная с тем, что матч с Хорватией будет немного другим. Цена его выше, игра хорватов отличается от сборной Испании. Тренерам важно выбрать верную тактику, а для этого нужно быть уверенным в состоянии игроков, правильно определить состав, здесь уже нужно полагаться и на медицину. А главное, сохранить этот настрой, мотивацию. Уверенность приходит от матча к матчу. Все это и дает нам основание говорить, что шансы у нас в матче с Хорватией равны», - выразил уверенность Бышовец.

Рассказал заслуженный мастер спорта и о том, как он вчера отметил нашу победу.

«На стадионе, в кругу болельщиков и друзей, я абсолютно спокоен, у меня рабочее состояние, никаких эмоций. Я не смотрю глазами болельщиков; профессионально оцениваю действия соперников, наших игроков и нашей команды в целом. Но когда вернулся домой после игры с Испанией, соседи по даче воспользовались моей радостью - пришлось проставляться, лишили меня запасов сала с перцем. Честно, я это сделал с большой радостью», - сообщил он.

Напомним, матч со сборной Хорватии пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.  

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