Забыл слова на сцене - Оганезов рассказал о реакции Боярского на результат матча Россия - Испания

Заслуженный артист России композитор, пианист Левон Оганезов рассказал «Звезде» о своих впечатлениях от вчерашнего матча Россия - Испания.

«Я люблю хороший футбол, в свое время дружил с торпедовцами - Ивановым, Стрельцовым, - мы с ним даже в театр вместе ходили с женами. Я могу не разбираться в пасах, но я верю в нашу сборную», - поделился заслуженный артист.

Рассказал он и о курьезном случае с его коллегой Михаилом Боярским.

«Вот Михаил Боярский, говорят, вчера забыл слова на сцене, узнав результат. Он бы их и так забыл, когда играешь роль не нужно ни на что отвлекаться, надо быть увлеченным этой ролью», - отметил Оганезов.

Но сам композитор восхитился реакцией людей всех возрастов и социальных статусов на победу нашей сборной.

«А мы вчера с ансамблем играли на очень ответственном мероприятии, был тихонечко включен телевизор, но когда началась серия пенальти и Акинфеев отбил этот мяч, все: и солидные люди, и молодые, и женщины - начали орать, как сумасшедшие. Этот патриотизм, который в каждом из нас есть, вырвался наружу. Здесь эмоции скрывать не надо, это радость», - поделился Оганезов.

Вчера Россия обыграла сборную Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.