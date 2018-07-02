Дмитрий Медведев поздравил россиян с победой национальной сборной над Испанией

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с победой нашей сборной в 1/8 чемпионата мира по футболу. На встрече с вице-премьерами глава правительства отметил, что триумф в Лужниках говорит о правильной тактической подготовке и сыгранности футболистов.

«Всех, конечно, поздравляю с весьма успешным выступлением нашей футбольной сборной вчера - с победой над Испанией. Это результат работы тренерского штаба, главного тренера, того, как была выстроена тактика, и, конечно, слаженных действий наших игроков», - отметил Медведев.

Председатель правительства призвал не расслабляться, ведь впереди еще четвертьфинал.

«Ну, чемпионат продолжается. Будем болеть за нашу сборную», - призвал политик.

Напомним, сборная России обыграла сборную Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 в серии пенальти. Следующий матч российская команда сыграет против хорватов в Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля.