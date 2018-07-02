Болел от всей души - Песков рассказал, как Путин переживал за сборную России в матче с Испанией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства волновался во время игры сборной России по футболу в матче с командой Испании. По его словам, Владимир Путин ничем не отличался от всех, кто в тот момент следил за успехами футболистов.

«Он болел, как все россияне болели, - от всей души», - отметил Песков.

Рассказывая про себя, пресс-секретарь рассказал, что присутствовал на стадионе, волновался и радовался вместе со всеми болельщиками.

Песков не стал раскрывать всех подробностей, но упомянул, что глава государства пожелал главному тренеру российской сборной и всем футболистам успеха в следующей игре.

После победы команды России над сборной Испании 1 июля президент России Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI и отметил мастерство и высочайший класс подопечных Фернандо Йерро, подчеркнув, что на этот раз более верной оказалась стратегия, выбранная тренерским штабом команды РФ.