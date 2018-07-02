Прекрасно, когда большие команды проигрывают и едут домой - Моуринью
По словам Моуринью, когда большая команда вылетает с турнира, это показывает, что футбол - командная игра.
Фото: Aleksandr Osipov / wikipedia
Легендарный тренер Жозе Моуринью рассказал, что ни одна из команд на чемпионате не должна зависеть от больших звезд.
«То, что большие команды проигрывают и едут домой, - это прекрасно. Это показывает, что футбол - командная игра. Сборные не должны зависеть от больших звезд», - рассказал Моуринью в интервью RT.
Португальский специалист добавил, что ему не нравится в турнире только отношение игроков и тренеров к системе видеоповторов.