Бывший вратарь сборной СССР назвал лучшего форварда ЧМ-2018

Бывший вратарь сборной СССР заслуженный мастер спорта Советского Союза Анзор Кавазашвили прокомментировал «Звезде» итоги матча Россия - Испания.

«То, что вчера мы не сумели в основное время обыграть испанцев, не означает, что мы были слабее их. Нет! Стратегия, избранная Черчесовым, себя оправдала. Эшелонированная оборона лишила испанцев возможности обострять игру передачами из центра поля, мы с этим делом где-то на 70% справились», - выразил уверенность прославленный футболист.

Пожалел Кавазашвили только о том, что Дзюба проявил себя не полностью.

«Единственное: жаль, что мы выключили из атаки нашего лучшего форварда, Дзюбу. Ему приходилось в поисках мяча отходить далеко назад и начинать со своей половины, поэтому он как нападающий потерял остроту», - посетовал заслуженный мастер спорта.

Именно Артема Дзюбу он назвал одним из лучших нападающих на ЧМ-2018.