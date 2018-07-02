Матчи ЧМ-2018: чего ждать фанатам 2 июля

В 17:00 по московскому времени на стадионе «Самара Арена» встретятся сборные Мексики и Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2018. Бразильцы стали первыми в своей группе, а мексиканцы вышли со второго места. Полузащитник сборной Мексики Эктор Эррера перед этой игрой сказал, что даже в случае победы над Бразилией не будет «полностью удовлетворен». Цель его команды - выиграть ЧМ-2018.

В 21:00 начнется игра между сборными Бельгии и Японии на стадионе «Ростов Арена». Европейская сборная вышла в первого места в группе, а японцы - со второго. Победитель этого матча встретится либо с Мексикой, либо с Бразилией. Бельгийцы собираются сконцентрироваться на нападении, а вот японцы держат свою тактику в секрете. К слову, футболисты из Страны восходящего солнца еще ни разу не проходили дальше 1/8 финала, поэтому сегодня у них есть шанс открыть новую страницу в своей футбольной истории.