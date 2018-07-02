Напоминало 9 мая 1945 года - Песков о победе сборной России над Испанией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что победа сборной России была триумфальной.

Газета The Independent написала, что наша страна не знала такого триумфа с 1945 года.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, события вчерашнего вечера после матча ЧМ действительно напоминали День Победы.

«Такие восторженные эпические оценки этого триумфа, который был вчера, понятны с эмоциональной точки зрения. Наверное, если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, в том числе Москвы, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что без салюта. Но это не война, это спорт. И он объединяет людей», - сказал журналистам Песков.

Сборная России одержала победу над командой Испании в матче ЧМ-2018 в воскресенье, 1 июля. Матч завершился со счетом 4:3.