В российской сборной рассказали, кто обучил Акинфеева отбивать пенальти ногами

Пресс-служба сборной России рассказала, кто обучил голкипера Игоря Акинфеева отбивать пенальти ногами.

Напомним, в послематчевой серии 11-метровых ударов в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией вратарь Игорь Акинфеев отбил решающий пенальти ногой, падая в правый от себя угол.

«Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сэйву в серии пенальти», – говорится в сообщении пресс-службы нашей команды.

На видеозаписи с тренировки команды видно, как Дзюба, падая в левый угол ворот, отбивает мяч ногой. Тот же самый прием на матче с Испанией сумел зеркально повторить Акинфеев: падая в правый от себя угол, вратарь российской сборной отбил решающий пенальти, принеся тем самым победу своей команде.

Сборная России одержала победу над испанской командой (1:1, 4:2 по пенальти) и теперь в четвертьфинале сыграет со сборной Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи.