Проиграли в русскую рулетку: как СМИ Испании встречают свою сборную на родине

Испанская сборная в понедельник, 2 июля, улетает в Мадрид. На родине футболистам готовят неласковую встречу. Утренние газеты преисполнены горечи. Выступление своей команды они называют «провалом с большой буквы». Игрой российской сборной искренне восхищаются.

«Мы проиграли в русскую рулетку - возврата к славному прошлому нет», - пишет Elmundo. Больше всех достается тренеру испанцев. К назначенному за день до начала чемпионата Фернандо Йерро множество претензий: защитить сборную от натиска россиян не смог, как и произвести необходимые замены и наметить выход в атаку.

«Йерро продемонстрировал отсутствие идей от первого до последнего дня. Отсутствие реакции. Показал свою неспособность внести изменения, когда соперник поставил команду в сложное положение. Сегодня были замены: игрока игроком. Но схема осталась нетронутой», - пишет Diariogol.com.

На пресс-конференции после матча тренер испанцев Фернандо Йерро взял на себя вину за поражение и заявил, что игроков упрекнуть не в чем. И пожелал команде - хозяйке чемпионата успехов.

«Я не хочу оценивать российскую сборную, пусть это сделает их тренер. Он, кстати, отлично работает. Мы знали, что Россия будет защищаться, работать на "стандартах", потому что у них есть рослые игроки. Мы желаем России всего самого лучшего. Пусть они дойдут так далеко, как заслуживают», - заявил Йерро.

Сборная России 1 июля одержала победу над Испанией в матче чемпионата мира по футболу - 2018. Матч завершился со счетом 4:3, Россия вышла в четвертьфинал.