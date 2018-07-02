Многотысячные толпы болельщиков по всей стране: как в России встретили победу сборной

Многотысячные толпы болельщиков, объединенные триколорами и призывами «Россия вперед!», этой ночью гуляли по всей стране. Так было во всех городах - от Калининграда до Владивостока.

Матч между сборными России и Испании болельщики в шутку прозвали «корвалоловым». Серия пенальти стала самой зрелищной и одновременно волнительной частью в футболе.

«Это просто поразительно! Я очень рад, что Россия выиграла, потому что это был исторический матч для нее», - рассказал болельщик из Боливии Адриан.

Во Владивостоке сборная России одержала победу уже глубокой ночью. И тем не менее на улицы высыпали тысячи людей. То же самое - в Казани, Севастополе, Екатеринбурге.

Центр Москвы ночью встал в пробках. Болельщики на машинах, с флагами, сигналили культовые несколько нот. Они были слышны, пожалуй, в любом районе столицы.

И конечно, улица Никольская в эту ночь она побила, кажется, все рекорды посещаемости. По ней было просто не пройти - это был один большой поток людей со слезами счастья на глазах и словами ликования на устах.

Матч Россия - Испания завершился в воскресенье победой российской сборной со счетм 4:3. Таким образом, Россия впервые в этом составе вышла в четвертьфнал чемпионата мира по футболу - 2018. Следующий матч состоится в Сочи 7 июля. Россия сыграет со сборной Хорватии.