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Мы будем играть против лучшей команды ЧМ – тренер Хорватии о предстоящем матче с Россией

Анастасия Евдокимова
07:00 02.07.2018
По словам тренера, сборная России «великий соперник» и матч против нее будет потрясающим зрелищем для всего мира.
Мы будем играть против лучшей команды ЧМ – тренер Хорватии о предстоящем матче с Россией
Фото: Maurizio Borsariwww.aicfoto.com / Globallook

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал прогноз на предстоящий матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу с Россией, который пройдет 7 июля в Сочи.

По словам тренера, сборная России «великий соперник» и матч против нее будет потрясающим зрелищем для всего мира.

«Я скажу ребятам, что мы играем против лучших команд на чемпионате мира. Россия не прошла бы так далеко, если бы не была хорошей командой», - приводит Р-спорт слова Далича.

Сборная Хорватии одержала победу в воскресенье над сборной Дании со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал.

В этот же день сборная России одержала победу над Испанией со счетом 4:3 и впервые в истории в таком составе вышла в четвертьфинал чемпионата.

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