Мы будем играть против лучшей команды ЧМ – тренер Хорватии о предстоящем матче с Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал прогноз на предстоящий матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу с Россией, который пройдет 7 июля в Сочи.

По словам тренера, сборная России «великий соперник» и матч против нее будет потрясающим зрелищем для всего мира.

«Я скажу ребятам, что мы играем против лучших команд на чемпионате мира. Россия не прошла бы так далеко, если бы не была хорошей командой», - приводит Р-спорт слова Далича.

Сборная Хорватии одержала победу в воскресенье над сборной Дании со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал.

В этот же день сборная России одержала победу над Испанией со счетом 4:3 и впервые в истории в таком составе вышла в четвертьфинал чемпионата.