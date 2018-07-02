Моуринью оценил перспективы России в четвертьфинале ЧМ-2018
Португальский тренер дал прогноз на матч России и Хорватии.
Фото: Gong Bing / XinhuaGloballook
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью высказал свое мнение о перспективах российской сборной в предстоящем матче с Хорватией.
«Теперь может произойти всё, что угодно. Сейчас игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране праздник. Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам уже не придётся играть с явным фаворитом», - заявил он в интервью RT.
По словам Моуринью, в матче с Хорватией российская сборная может побороться за выход в полуфинал. Ранее он же заявил, что российская сборная продемонстрировала невероятный командный дух в матче с Испанией.
Матч ¼ финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».