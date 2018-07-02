Триумф России и вылет Испании: чем завершилось 1 июля на ЧМ-2018

В воскресенье, 1 июля, в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу четыре национальные команды провели две встречи. В обеих играх победитель определился лишь после серии пенальти.

На московском стадионе «Лужники» сборная России в упорной борьбе обыграла национальную команду Испании, а на спортивной арене «Нижний Новгород» хорватские футболисты вырвали победу у датчан.

Теперь сборная России сыграет с командой Хорватии в мачте 1/4 финала ЧМ-2018, который состоится 7 июля.

Сразу после игры Россия – Испания болельщики начали с размахом отмечать триумф российской команды. Например в Москве тысячи любителей футбола, наблюдавших за игрой на стадионе, а также в барах и ресторанах вышли на улицы, громко скандируя «Россия».

Проезжающие по улицам российской столицы автомобиля сигналят по случаю победы любимой сборной, а радостные фанаты поют песни и поздравляют друг друга.

В свою очередь западные СМИ высоко оценили триумф сборной России в матче против Испании. Для многих западных журналистов победа российских футболистов стала полной неожиданностью.

Так издание NTV пишет, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после победы над испанцами нужно поставить памятник при жизни.

«Хозяйка чемпионата мира по футболу выкинула Испанию с турнира», - под таким заголовком опубликовал новость с ЧМ-2018 Spiegel.

Журналисты Mediotiempo назвали триумф команды РФ в матче с испанцами «московским чудом», а издание Elmundo озаглавило свой материал: «Испания проиграла в русскую рулетку».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI после матча между сборными двух стран.