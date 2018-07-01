В раздевалке сборной России после победы над Испанией не было спиртного – Прядкин

В раздевалке российских футболистов после победы над сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 не было ни шампанского, ни других спиртных напитков. Такое заявление сделал глава РФПЛ Сергей Прядкин.

«Могу сказать, что шампанского не было в раздевалке сборной. Вообще не было ничего из крепкого», - заявил президент РФПЛ.

Прядкин добавил, что настрой сборной РФ был на то, что «каждый с самоотверженностью отнесется к этой игре». Кроме того, он поблагодарил вратаря российской команды Игоря Акинфеева за выход четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании наши футболисты вырвали путевку в четвертьфинал, победив испанцев в серии пенальти.