Россия сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018 со сборной Хорватии

Определился соперник сборной России на 1/4 финала чемпионата мира-2018. Сборная Хорватии обыграла команду Дании на стадионе «Нижний Новгород» и теперь встретится с российскими футболистами 7 июля на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Счет в матче открыл уже на 2-й минуте защитник датчан Матиас Йоргенсен. В первой же атаке после ввода мяча из аута Йоргенсен смог пробить низом прямиком в ворота Даниэля Субашича.

Ответ от хорватов последовал незамедлительно. После того, как голкипер сборной Дании неудачно отразил мяч, снаряд отскочил к Марио Манджукичу, который не упустил шанс и сравнял счет.

Основное время матча закончилось с ничейным результатом и игра перешла в овертайм.

В овертаймах ни одна из команд не смогла выйти вперед, после чего началась серия пенальти, по результатам которой победу вырвали хорватские футболисты.