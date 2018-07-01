Иньеста завершил карьеру в испанской сборной

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста после поражения от России в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 заявил, что завершает карьеру, сообщает N-TV.

Футболист подтвердил, что эта встреча стала последней для него в составе национальной команды.

«Чудесный период моей карьеры в национальной команде подошел к концу», - сказал полузащитник.

34-летний спортсмен отметил, что прощание со сборной получилось совсем не таким, каким бы он хотел, «однако в футболе так бывает».

Иньеста впервые вышел в составе национальной команды в 2006 году и провел за нее 133 матча, став двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

Напомним, основное время матча между Россией и Испанией завершилось ничьей (1:1), однако в серии послематчевых пенальти точнее оказались российские футболисты.