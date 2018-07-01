Московское чудо: зарубежные СМИ о том, как Россия выбила Испанию с ЧМ-2018

Чудо произошло в Москве, когда в серии пенальти Россия выбила Испанию с чемпионата мира по футболу в игре за выход в четвертьфинал турнира, пишет издание Mediotiempo.

«Для российской сборной во время московской битвы произошло настоящее чудо! Хозяин чемпиона совершенно неожиданно в серии пенальти устранил Испанию – одного из главных претендентов на Кубок Мира. Матч прошел в агонии, Красная Фурия отдала все силы, но русские сердца несгибаемо устремились к победе, чтобы пройти в четверть финала», - сказано в статье.

Немецкое издание Spiegel отметило, что произошла «прекрасная неожиданность», когда россияне в напряженном матче победили испанцев.

«Победа в серии пенальти: хозяйка чемпионата мира по футболу выкинула Испанию с турнира. Прекрасная неожиданность: российская команда победила сборную Испании в напряженном матче 1/8 финала»,- отметили в немецком издании.

По мнению NTV, российский тренер Черчесов заслужил памятник.

«Россия в исключительном положении: сборная выкинула команду Испании с чемпионата и теперь сыграет в четвертьфинале. Тренеру Черчесову присвоили новый титул: народный герой вместо "усов надежды". Во многом не обошлось без испанского проклятия хозяев турнира», - говорится в материале.

Издание The Mirror пишет, что Испания поплатилась за то, что не смогла сломить сборную России в Москве, и вылетела с Чемпионата мира.

«Игорь Акинфеев, над которым как правило подшучивают, как только начинается Лига Чемпионов, на этот раз поймал два мяча от Коке и от Яго Аспаса, чтобы вывести хозяев турнира в четверть финала. La Roja вела на протяжении всего матча, но ей просто не хватило того, что хотя бы отдаленно напоминало "инстинкт убийцы", и после геройств Акинфеева, она отправилась паковать чемоданы», - сказано в статье.

Российская сборная сенсационно победила «Красную фурию», добавляет издание Heute.

«Сенсация! Россия выбросила сборную Испании с Чемпионата мира. Россия сенсационно прорвалась в четвертьфинал. Сборная победила "Красную фурию" в серии пенальти 5:4. Фавориты "погибают" один за другим на Чемпионате мира по футболу! Германия, Аргентина, Португалия, и вот, дело дошло и до следующего фаворита - сборной Испании!», - отмечает автор.

Напомним, команда Станислава Черчесова обыграла Испанию и впервые в истории вышла в 1/4 финала мирового первенства.