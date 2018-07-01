Путин поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России и ее тренера Станислава Черчесова с победой в 1/8 финала ЧМ-2018 над Испанией.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин от начала и до конца смотрел игру и болел за российских футболистов, передает РИА «Новости».

Сразу после победы президент позвонил Станиславу Черчесову и поздравил всю команду.

«Путин сказал, что главное в спорте - это результат, и этот результат - победный для нашей сборной», - заявил Песков.

Российский лидер также пожелал игрокам и главному тренеру успеха в следующей игре.

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сенсационно обыграв Испанию в серии послематчевых пенальти.

Это была первая серия послематчевых пенальти для сборной России на чемпионатах мира по футболу и первая же победа.