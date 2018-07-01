Жирков получил травму и пропустит четвертьфинал ЧМ-2018

Защитник сборной России Юрий Жирков вышел на матч 1/8 финала чемпионата мира с больной ногой и получил травму в ходе игры. По словам главного тренера команды Станислава Черчесова, Жирков пропустит четвертьфинальный матч.

«Для Жиркова, боюсь, это последний матч чемпионата мира. Только если к финалу его подготовим. Он и так вышел с больной ногой», - сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Испанию в серии послематчевых пенальти. Лучшим игроком встречи признан голкипер россиян Игорь Акинфеев, отбивший два одиннадцатиметровых.

После матча футболисты вышли на поле и развернули баннер, поблагодарив болельщиков за поддержку.