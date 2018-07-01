Сборная России преподнесла подарок стране – Сергей Юран о победе на ЧМ-2018

Игроки сборной России отлично выполнили установку главного тренера Станислава Черчесова, поэтому смогли выстоять в сложнейшем матче с испанцами, заявил экс-игрок сборной России, футбольный тренер и спортивный эксперт Сергей Юран.

«Это заслуга сборной России, этих одиннадцати человек, которые вышли на поле. Они выполнили установку тренерскую, сделали то, что требовалось. Я более чем уверен, что Черчесов подчеркивал, что если мы сделаем это на поле – то, что на макете показывалось, в тренировочном процессе, - значит у нас будет шанс», - отметил Юран.

Испанцы не понимали, как вскрыть оборону российской сборной, считает известный футболист.

«Сборная России – молодцы. Они такой подарок стране преподнесли, потому что многие хотели победы, но не ожидали, что мы сможем пройти испанцев», - поделился Сергей Юран.

Футболистов национальной команды очень поддерживали российские болельщики. По словам Юрана, когда у спортсменов уже не остается сил, именно фанаты могут помочь им снова загореться и побежать вперед.

«Запредельная поддержка наших болельщиков! Эта энергия передается, когда ты выходишь на поле, а тебя поддерживает такой стадион, столько болельщиков, страна. Ты выжимаешь из себя последнее, в глазах уже темно, ноги сводит, но с такой поддержкой ты не имеешь право остановиться и не дойти до финиша первым», - добавил Юран.

В матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании наши футболисты вырвали путевку в четвертьфинал, победив испанцев в серии пенальти.