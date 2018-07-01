Москва празднует победу сборной России по футболу в игре с Испанией

Жители и гости Москвы, смотревшие легендарный матч 1/8 финала чемпионата мира между Россией и Испанией, радуются победе российской сборной.

Болельщики, наблюдавшие за долгой и упорной борьбой в барах, ресторанах, фан-зонах, кафе и на улицах ликуют и скандируют «Россия!». Автомобили сигналят, люди поздравляют друг друга с победой, даже болельщики из других стран радуются победе России.

Напомним, основное время матча 1 июля между Россией и Испанией завершилось ничьей (1:1), однако в серии послематчевых пенальти точнее оказались российские футболисты.