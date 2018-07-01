Москва празднует победу сборной России по футболу в игре с Испанией
В Москве и по всей России радуются победе нашей сборной по футболу в матче с Испанией за выход в четвертьфинал ЧМ-2018.
Жители и гости Москвы, смотревшие легендарный матч 1/8 финала чемпионата мира между Россией и Испанией, радуются победе российской сборной.
Болельщики, наблюдавшие за долгой и упорной борьбой в барах, ресторанах, фан-зонах, кафе и на улицах ликуют и скандируют «Россия!». Автомобили сигналят, люди поздравляют друг друга с победой, даже болельщики из других стран радуются победе России.
Площадь Куйбышева ликует! Самара ликует! Ликует вся Россия! Ураааааа!!!👏👏👏👏🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥🔥🔥#чм2018 pic.twitter.com/ppxc0iEVjr— ✨Annie✨ (@AnnieBochkareva) 1 июля 2018 г.
Напомним, основное время матча 1 июля между Россией и Испанией завершилось ничьей (1:1), однако в серии послематчевых пенальти точнее оказались российские футболисты.