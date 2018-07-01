«Играем за вас!»: сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку, благодаря которой наши футболисты сенсационно обыграли испанцев и вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

«Друзья!!! Мы это сделали для нашей страны! Мы это сделали для вас!! Спасибо вам за поддержку!!!», - написали в официальном Twitter команды.

После матча футболисты развернули на поле баннер с российским триколором и надписью «Играем за вас!».

Национальная команда России победила сборную Испании в серии послематчевых пенальти, сыграв в основное время со счетом 1:1.

Игорь Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара в исполнении игроков сборной Испании Коке и Яго Аспаса и был признан лучшим игроком матча.