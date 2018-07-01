Акинфеев признан лучшим игроком матча Россия-Испания

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании.

Команды не смогли выявить сильнейшее ни в основное время встречи, ни в два дополнительных тайма. Первый мяч влетел в ворота россиян от ноги Сергея Игнашевича, счет сравнял с пенальти Артем Дзюба. А вот в серии послематчевых пенальти точнее оказались российские футболисты - 4:3.

Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара в исполнении игроков сборной Испании Коке и Яго Аспаса.

В четвертьфинале сборная России встретиться с победителем пары Хорватия-Дания, чья встреча начнется сегодня в 21:00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород».