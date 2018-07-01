Самая красивая болельщица оказалась права: Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Модель Наталья Немчинова сделала верный прогноз, сказав, что основное время матча Россия-Испания завершится 1:1, а в овертайме определится победитель. Им стала команда России, которая вышли в четвертьфинала ЧМ-2018.

«1:1 будет. Будут добивать по пенальти. Дома все помогает: и стены, и эмоции болельщиков», - сказала девушка.

В матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 между сборными России и Испании футболисты из РФ вырвали победу у испанцев и прошли в четвертьфинал, после серии пенальти.

В 1/4 финала турнира российские футболисты встретятся с победителем матча Хорватия-Дания, чья игра начнется 1 июля в 21:00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород».

Кроме того, модель Наталья Водянова пообещала в случае победы на матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборной России станцевать «Калинку» перед финалом и пожертвовать миллион рублей на развитие футбола в нашей стране.