Впервые в истории: Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Первый гол был забит на 12-й минуте встречи. После навеса со штрафного борьба завязалась в российской вратарской между Серхио Рамосом и Сергеем Игнашевичем, в итоге мяч отскочил от ноги российского защитника и влетел в сетку ворот Игоря Акинфеева.

Этот гол стал рекордным: Игнашевич теперь самый возрастной автор автогола в истории чемпионатов мира.

Долгое время у наших футболистов не удавалось зацепиться за мяч, но на 37-й минуте появился шанс сравнять счет. Александр Головин пробил в правый угол, однако мяч прошел рядом со штангой.

На 40-й минуте после подачи Александра Самедова с углового, Артем Дзюба попытался пробить головой, но мяч попал точно в руку Жерара Пике. Арбитр без раздумий назначил пенальти, а за попытку поспорить с его решением Пике еще и получил желтую карточку.

Дзюба встал на «точку», выдохнул, и мощно пробил в правый угол, в то время как Давид Де Хеа прыгнул влево – 1:1.

До конца основного времени матча команды так и не смогли выявить сильнейшего и игра перешла в овертайм. Первый дополнительный тайм не принес забитых голов, во втором, несмотря на множество опасных моментов, ни одна ни другая команда также не смогли отличиться.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались российские футболисты, а Акинфеев совершил два потрясающих сейва и впервые в истории Россия вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

В четвертьфинале сборная России встретится с победителем пары Хорватия-Дания, чья встреча начнется сегодня в 21:00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород».