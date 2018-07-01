Месси в одиночестве покинул базу сборной Аргентины на ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси самостоятельно покинул базу команды в Бронницах, где футболисты тренировались во время ЧМ-2018. Об этом пишет L'Equipe.

Также с базы самостоятельно уехали выступающие не за аргентинские клубы Хавьер Маскерано, Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро и еще несколько футболистов.

Напомним, в субботу 30 июня в Казани аргентинцы проиграли в 1/8 финала чемпионата мира сборной Франции (3:4), завершив свое выступление на турнире. Вся остальная команда вылетит в Буэнос-Айрес в ночь на 3 июля.