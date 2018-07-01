Месси в одиночестве покинул базу сборной Аргентины на ЧМ-2018
Главная звезда аргентинской национальной команды и футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси покинул базу сборной в Московской области в одиночку.
Фото: Xavier Bonilla / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси самостоятельно покинул базу команды в Бронницах, где футболисты тренировались во время ЧМ-2018. Об этом пишет L'Equipe.
Также с базы самостоятельно уехали выступающие не за аргентинские клубы Хавьер Маскерано, Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро и еще несколько футболистов.
Напомним, в субботу 30 июня в Казани аргентинцы проиграли в 1/8 финала чемпионата мира сборной Франции (3:4), завершив свое выступление на турнире. Вся остальная команда вылетит в Буэнос-Айрес в ночь на 3 июля.