Водянова пообещала станцевать «Калинку» и пожертвовать миллион рублей в случае победы РФ

Российская супермодель Наталья Водянова пообещала в случае победы на матче 1/8 финала чемпионата мира сборной России станцевать «Калинку» перед финалом и пожертвовать миллион рублей на развитие футбола в нашей стране.

«Если Россия сегодня выиграет Испанию, #яобещаюпожертвовать 1млн рублей на развитие футбола в России и станцевать Калинку перед финальным матчем в Лужниках. #главноечтобыпобедили», - написала она в Instagram.

Модель болеет за сборные России и Франции вместе со своими детьми. Мама четырех детей регулярно публикует фото и видео семейных просмотров чемпионата мира 2018.

В воскресенье 1 июля началась игра за выход в четвертьфинал между сборными России и Испании.