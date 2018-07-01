Водянова пообещала станцевать «Калинку» и пожертвовать миллион рублей в случае победы РФ
Супермодель Наталья Водянова пообещала станцевать «Калинку» перед финалом ЧМ-2018, если Россия пройдет в четвертьфинала турнира.
Фото: Наталья Водянова / Instagram
Российская супермодель Наталья Водянова пообещала в случае победы на матче 1/8 финала чемпионата мира сборной России станцевать «Калинку» перед финалом и пожертвовать миллион рублей на развитие футбола в нашей стране.
«Если Россия сегодня выиграет Испанию, #яобещаюпожертвовать 1млн рублей на развитие футбола в России и станцевать Калинку перед финальным матчем в Лужниках. #главноечтобыпобедили», - написала она в Instagram.
Модель болеет за сборные России и Франции вместе со своими детьми. Мама четырех детей регулярно публикует фото и видео семейных просмотров чемпионата мира 2018.
В воскресенье 1 июля началась игра за выход в четвертьфинал между сборными России и Испании.