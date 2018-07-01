УРА! Реакция отца Черышева на победу России

Отец нападающего сборной России по футболу Дениса Черышева, футбольный тренер Дмитрий Черышев в разговоре со «Звездой» заявил, что победа над сборной Испании в 1/8 финала была долгожданной и нужной.

«Эмоции? УРА! Что еще можно сказать? Победа! Очень долгожданная победа, нужная победа! Очень важная победа для нашего всего российского футбола. Мы обыграли бывших чемпионов мира - это тоже очень важно, это почетно», - подчеркнул он.

По словам тренера, «ребята делают историю, они заслужили победу». Он отметил, что прежде всего, нужно насладиться победой сборной Россией, что она прошла в чертвертьфинал, а уже потом анализировать игру.

«Нужно просто радоваться, насладиться, потом мы будем анализировать матч, как мы играли. Сейчас – победа, о ней сейчас нужно больше всего думать. Нужно поздравить от всех болельщиков всех мальчишек, которые играли с победой!», - заключил он.

Ранее полузащитник российской сборной Денис Черышев заявил, что, несмотря на то, что Испания является фаворитом матча 1/8 финала, Россия может одержать победу. И он оказался прав.

В четвертьфинале сборная России встретится с победителем пары Хорватия-Дания, их игра начнется сегодня в 21:00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород».