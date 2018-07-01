FIFA дисквалифицировала Роналду

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду пропустит матч Лиги наций со сборной Италии из-за желтой карточки, которую получил португалец в матче 1/8 чемпионата мира - 2018 против команды Уругвая. Об этом сообщает «Советский спорт».

Из-за перебора предупреждений Криштиану должен был пропустить четвертьфинальную игру с Францией. Однако несмотря на то, что португальцы уступили команде Уругвая (1:2) и покинули ЧМ-2018 в России, отстранение на одну игру будет перенесено на другой международный турнир.

Матч Португалия - Италия в рамках нового турнира под эгидой UEFA Лиги наций пройдет 10 сентября.