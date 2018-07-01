Главный тренер сборной Испании обнял Черышева перед матчем

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро тепло поприветствовал полузащитника россиян Дениса Черышева перед матчем 1/8 финала чемпионата мира.

Фотография, на которой Йерро и Черышев обнимаются, была опубликована в официальном Twitter национальной сборной РФ.

Напомним, выиграв две из трех игр группового турнира, Россия вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.

По статистике самый забивающий на этом турнире испанец Диего Коста имеет статистику - 3 гола при 7 ударах, тогда как у Дениса Черышева 3 года при 9 ударах.

Ранее был объявлен состав сборной России на матч 1/8 финала ЧМ против Испании.