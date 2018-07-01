Самая красивая болельщица сборной России дала прогноз на матч с Испанией

Модель Наталья Немчинова поделилась с корреспондентом «Звезды» прогнозом на матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.

Девушка считает, что основное время закончится со счетом 1:1, в овертайме определить сильнейшего также не удастся, после чего Россия выиграет по пенальти.

«1:1 будет. Будут добивать по пенальти. Дома все помогает: и стены, и эмоции болельщиков», - сказала Наталья.

Игра начнется в 17:00 по московскому времени на арене «Лужники». Позднее, в 21:00 мск, будет сыграна еще одна встреча этого раунда мундиаля, в которой схлестнутся сборные Хорватии и Дании.