Стартовал матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании

В Москве на стадионе «Лужники» стартовал матч 1/8 финала чемпионата мира. На поле за выход в четвертьфинал будут бороться сборные России и Испании.

У России с первых минут вышли на поле Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Жирков, Зобнин, Самедов, Кузяев, Головин и Дзюба.

Соперников рассудит голландец Бьорн Кейперс, помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Нападающий национальной команды Россия Артем Дзюба в преддверии матча заявил, что российские игроки должны «умереть на футбольном поле».

Позднее, в 21:00 мск, будет сыграна еще одна встреча этого раунда мундиаля, в которой схлестнутся сборные Хорватии и Дании. Победители этих двух пар встретятся 7 июля в четвертьфинале.