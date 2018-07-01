Метро превратилось в фан-зону: как болельщики ехали на матч Россия - Испания

Болельщики, которые собираются на матч 1/8 финала чемпионата мира - 2018 между Россией и Испанией, публикуют в своих соцсетях кадры из метро.

На станции «Спортивная», ближайшей к стадиону «Лужники», где пройдет встреча, очень много людей, и все они дружно скандируют кричалки в поддержку российских футболистов.

Матч начнется уже буквально через час - в 17:00 по московскому времени.

Сегодня определятся два четвертьфиналиста, которые сыграют за выход в полуфинал 7 июля. Победитель пары Россия - Испания встретится с сильнейшим в схватке между Хорватией и Данией (начало матча запланировано на 21:00 по мск).