Объявлен состав сборной России на матч 1/8 финала ЧМ против Испании

Объявлен состав сборной России по футболу на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании. Список был опубликован на официальной странице национальной команды в Twitter.

Место в воротах россиян займет Игорь Акинфеев, в качестве полевых игроков Станислав Черчесов выбрал Сергея Игнашевича, Илью Кутепова, Федора Кудряшова, Марио Фернандеса, Юрия Жиркова, Романа Зобнина, Александра Самедова, Далера Кузяева, Александра Головина и Артема Дзюбу.

Встреча Испания - Россия начнется в 17:00 в Москве на стадионе «Лужники». Позже, в 21:00, в Нижнем Новгороде будет сыграна еще одна встреча 1/8 финала между Хорватией и Данией.

Накануне, 30 июня, состоялись первые матчи плей-офф чемпионата мира: Франция победила Аргентину со счетом 4:3, а Уругвай одолел Португалию - 2:1.