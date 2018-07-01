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Объявлен состав сборной России на матч 1/8 финала ЧМ против Испании

Вадим Иванов
15:33 01.07.2018
Игра начнется в 17:00 по московскому времени на арене «Лужники». Позднее, в 21:00 мск, будет сыграна еще одна встреча этого раунда мундиаля, в которой схлестнутся сборные Хорватии и Дании.
Фото: Teamrussia/ Twitter/ Paul Chesterton/ imago sportfotodienst/ Globallookpress
Видео: Сборная России/ Twitter

Объявлен состав сборной России по футболу на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании. Список был опубликован на официальной странице национальной команды в Twitter.

Место в воротах россиян займет Игорь Акинфеев, в качестве полевых игроков Станислав Черчесов выбрал Сергея Игнашевича, Илью Кутепова, Федора Кудряшова, Марио Фернандеса, Юрия Жиркова, Романа Зобнина, Александра Самедова, Далера Кузяева, Александра Головина и Артема Дзюбу.

Встреча Испания - Россия начнется в 17:00 в Москве на стадионе «Лужники». Позже, в 21:00, в Нижнем Новгороде будет сыграна еще одна встреча 1/8 финала между Хорватией и Данией.

Накануне, 30 июня, состоялись первые матчи плей-офф чемпионата мира: Франция победила Аргентину со счетом 4:3, а Уругвай одолел Португалию - 2:1.

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