Объявлен состав сборной России на матч 1/8 финала ЧМ против Испании
Объявлен состав сборной России по футболу на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании. Список был опубликован на официальной странице национальной команды в Twitter.
Состав @TeamRussia на матч @FIFAWorldCup с @SeFutbol #ЧМ2018 #ВместеМыКоманда #esprus pic.twitter.com/gLo7aFQfTp— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Место в воротах россиян займет Игорь Акинфеев, в качестве полевых игроков Станислав Черчесов выбрал Сергея Игнашевича, Илью Кутепова, Федора Кудряшова, Марио Фернандеса, Юрия Жиркова, Романа Зобнина, Александра Самедова, Далера Кузяева, Александра Головина и Артема Дзюбу.
Встреча Испания - Россия начнется в 17:00 в Москве на стадионе «Лужники». Позже, в 21:00, в Нижнем Новгороде будет сыграна еще одна встреча 1/8 финала между Хорватией и Данией.
Накануне, 30 июня, состоялись первые матчи плей-офф чемпионата мира: Франция победила Аргентину со счетом 4:3, а Уругвай одолел Португалию - 2:1.