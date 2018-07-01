Сборная России выехала на игру с Испанией в «Лужники»

Сборная России по футболу выехала на матч против команды Испании, который пройдет вечером 1 июля на московской арене «Лужники». Ролик с кадрами, как игроки заходят в автобус, был опубликован в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.

Встреча 1/8 финала ЧМ-2018 начнется в 17.00 по московскому времени.

Позднее, в 21.00 мск, будет сыграна еще одна встреча этого раунда мундиаля, в которой схлестнутся сборные Хорватии и Дании.

Первые матчи 1/8 были сыграны накануне, 30 июня. Сборная Франции выиграла у Аргентины со счетом 4:3, а Уругвай не пустил в четвертьфинал Португалию - 2:1.