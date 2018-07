Трусы надежды: в Сети высмеяли поступок Роналду в матче Уругвай - Португалия

Полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду в плей-офф ЧМ-2018 запомнился двумя вещами: помощью травмированному нападающему сборной Уругвая Эдинсону Кавани и заправленными трусами перед штрафным ударом.

Ronaldo on that free kick like #URUPOR pic.twitter.com/tqrSv1JTZG

Cristiano Ronaldo getting ready for a free kick 😂😂 pic.twitter.com/CaxlZHFv0E

Второй эпизод мгновенно стал мемом. Пользователи социальных сетей выкладывают все новые коллажи и фотожабы.

Live scenes from Russia as Ronaldo lines up for a free kick pic.twitter.com/V7dcVFQiqj