Дзюба: Мы должны умереть на поле и вывернуться наизнанку

Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба поделился своими ожиданиями от встречи с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Нападающий считает, что российские игроки должны «умереть на футбольном поле». Об этом он рассказал в видеоинтервью для Международной федерации футбола (FIFA).

🗣"Я верю в то, что у нас будет шанс" О матче с Испанией #ESP рассуждает Артем Дзюба #RUS🎥👇 pic.twitter.com/5LfYnLOjlK — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.

«И 95 минут, и 100 минут, сколько будет нужно, столько надо будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет этот командный дух», - заявил Дзюба.

Нападающий российской команды уверен, что если подопечные Станислава Черчесова выложатся на 200-300%, то у них есть шанс «сделать этот исторический момент».

На ЧМ-2018 Дзюба забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в 1/8 финала, пропустив вперед уругвайцев.

Матч стадии плей-офф Россия – Испания состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники». Игра начнется в 17:00.