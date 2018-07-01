Дельфин-оракул Ванда предсказала исход матча Испания - Россия

Дельфин-предсказатель по кличке Ванда, которая содержится в сочинском дельфинарии парка «Ривьера», предрекла победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

«Из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц - России и Испании - Ванда выбрала и принесла тренеру мячи с названием нашей сборной», - сказали в дельфинарии, сообщает РИА Новости.

Дельфин-оракул давно делает прогнозы. Так, во время сочинских Олимпийских игр она угадывала около 90% результатов хоккейных матчей.

Игра 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании пройдет 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 17:00 по местному времени.