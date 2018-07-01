Незабитый пенальти, разгром, ноль стройности. И над всем над этим нависает Марадона из VIP-ложи

Сборная Аргентины накануне, 30 июня, проиграла в 1/8 финала команде Франции и вылетела с чемпионата мира по футболу. Подопечные Дидье Дешама победили со счетом 4:3 и в четвертьфинале встретятся с Уругваем, который выбил с мундиаля Португалию.

О том, почему Лионель Месси со сборной снова остались без трофея, в комментарии «Звезде» рассужждает спортивный обозреватель Дмитрий Дерунец:

Те, кому за 30, а, может, и за 20, хорошо знают композицию «Bella Ciao» («Белла Чао») - она родом из сороковых годов прошлого столетия. Италия. Движение антифашистского сопротивления. Нужен гимн и, по легенде, некий партизан сочиняет вот такую замечательную песню. Следует победа над фашизмом, «Bella Ciao» становится по сути ее музыкальным сопровождением. Покоряет в конце 40-х фестиваль молодежи и студентов, в 60-х прорывается на итальянскую поп-сцену. В Советский Союз ее привозит Муслим Магомаев, как всегда блестяще исполняя на итальянском и русском языках. Слова чуть меняются, смысл искажается слегка, подстраивается под время, но то самое время «Bella Ciao» переживает. Революции остаются в прошлом, а ее перепевают по сей день.

В том числе футбольные болельщики. Противостояние Бразилии и Аргентины это больше, чем футбол. Бразильцы к российскому чемпионату мира подготовились, и на наших улицах, когда много желтых маек и совсем немного бело-голубых, звучит хитяра про «Месси, чао». Провожали его еще на групповом этапе, но тогда поторопились, а вот теперь - самое время.

Аргентина статус подтвердила. Ни организации, ни стройности. Армани на воротах. Ошибки, эмоции, рубаху порву. Ну так за то и любят. Их «костер угас» по меркам ЧМ и правда быстро, но «в этот час стало всем теплей». Исландия - Месси мажет пенальти. Хорватия - получи разгром. Нигерия - героическое спасение. Франция - один из лучших матчей в истории плей-офф ЧМ. И над всем над этим нависает Марадона из VIP-ложи, от спонсорства которого отказалась FIFA. Даже догадываюсь, что он по этому поводу сказал.

Спасибо, Аргентина. Не знаю, как сделать тебя лучше. И точно не знаешь ты сама. Потому и молишься на Марадону, ибо нет другого такого, кто затащит на мировой пьедестал. Ближе к родине - шанс был лучше четыре года назад. А теперь устроили шальной кутеж, но заснули посреди вечеринки.

Уругвай, сохранивший временный паритет в противостоянии Европа - Южная Америка на стадии четвертьфиналов, - другой. Глаза футболистов как у Марадоны, но без допинга. Готовы умирать за страну в прямом смысле слова. Главный тренер Табарес - без наколок аргентинского Сампаоли, в костюме и с палочкой. Встать сам может не всегда, хроническая болезнь. Но авторитет - что у Папы Римского. Уругвайской командой руководил на ЧМ еще в 1990-м в Италии. И сейчас выстроил в стране систему сборных.

Да простит меня Европа, но мечтаю о полуфинале Бразилия - Уругвай в Петербурге. Этим парням есть что сказать друг другу. Смотри 1950-й.