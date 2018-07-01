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СМИ: Роналду может перейти в «Ювентус»

Андрей Аркадьев
09:32 01.07.2018
Руководство мадридского клуба готово отпустить его за 120 миллионов евро.
Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON/ Globallookpress

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в туринский «Ювентусе», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Tuttosport.

Трансфер португальца стал возможен после того, как его агент Жорже Мендеш наладил отношения с руководством «Ювентуса». До этого момента стороны враждовали 11 лет.

Туринский клуб готов отказаться от трансфера полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинкович-Савича за 120 миллионов евро ради покупки португальца.

Роналду принял окончательное решение об уходе из «Реала», в клубе изначально согласны были отпустить его за миллиард евро, а сейчас готовы это сделать за 120 миллионов евро.

33-летний португалец в составе своей сборной покинул Россию после того, как его команда потерпела поражение от Уругвая в 1/8 финала чемпионата мира (1:2).

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