Пике получил травму на тренировке перед матчем с Россией

Защитник испанской сборной Жерар Пике получил травму левой лодыжки на предматчевой тренировке на стадионе «Лужники» в Москве.

Как сообщает британское издание Mirror, футболисту пришлось прервать занятия из-за травмы. Врач провел медицинский осмотр Пике, и после этого заявил, что игрок испанской сборной может пропустить встречу с Россией. Степень тяжести травмы футболиста не уточнятся.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники».