Чудес не бывает: почему Месси виноват в провале Аргентины

В провале сборной Аргентины по футболу на ЧМ-2018 виноват ее лидер - Лионель Месси. Такое мнение «Звезде» высказал российский футбольный тренер Александр Григорян.

«Вышло все логично, хотя был в матче отрезок примерно в десять минут, когда закрались сомнения по поводу итоговой победы Франции, когда Аргентина реально давила и вышла вперед в счете. Но чудес не бывает. С такой безобразной игрой в обороне южноамериканцам делать на мундиале нечего. Плюс абсолютно неотлаженные командные действия впереди. Но, мне кажется, надо отталкиваться от того, что происходит внутри команды. К сожалению, мы не знаем наверняка, что там происходит, но очевидно, что Сампаоли уже командой не управлял», - пояснил он.

«Это человеческий фактор, это глупые амбиции. В итоге мы имеем, что такой футболист, как Месси, не то что в своей карьере может не выиграть чемпионат мира, но и вообще после такой истории закончить может. Неужели серьезные, влиятельные люди не могли вмешаться в данную ситуацию? Неужели было непонятно, что в таком микроклимате команде невозможно добиться результата? Тем более когда есть еще и проблемы игрового плана», - уточнил эксперт.

«Месси - мой любимый игрок, но, я уверен, он виноват в провале Аргентины. Мы же видели, что именно он управляет командой. А Сампаоли даже праздновал голы отдельно не только от игроков, но и от остального тренерского штаба. Это глупость, ни один великий футболист не может быть одновременно великим игроком и тренером», - добавил Григорян.

«Что касается сборной Франции, она оставляет очень противоречивое впечатление. Если бы я не знал эту команду и не смотрел много ее матчей, я бы сказал: каков же чертов стратег этот Дешам! Как он здорово маскируется! Ведь у них сумасшедший резерв, они могут прибавить в любой момент! Но это не так, потому что мы видели и в контрольных матчах и на чемпионате, что, да, резерв сумасшедший, но они не всегда могут прибавить и взорваться, как это было сегодня. Несмотря на сумасшедший подбор футболистов, игра в обороне оставляет вопросы. Могу точно сказать: Франция не будет чемпионом мира», - заключил он.