Форвард Уругвая рассказал о травме, полученной в игре с Португалией
Уругвайский форвард отправил в ворота противника два мяча.
Фото: Fei Maohua/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани, отправивший два мяча в ворота сборной Португалии, прокомментировал победу своей команды.
«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства!», - сказал форвард.
Во время игры Кавани получил травму бедра и был заменен на 74-й минуте.
«Травма? Я почувствовал боль в задней поверхности бедра. Надеюсь, ничего серьезного», - приводит его слова спортивный портал Sports.ru.
Напомним, 30 июня, матч Уругвай – Португалия 1/8 финала чемпионата мира завершился со счетом 2:1 в пользу уругвайцев. Эдинсон Кавани был признан лучшим игроком встречи.
В четвертьфинале Уругвай встретится со сборной Франции, которая в субботу одолела Аргентину. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде на стадионе с одноименным названием.