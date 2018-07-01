Форвард Уругвая рассказал о травме, полученной в игре с Португалией

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани, отправивший два мяча в ворота сборной Португалии, прокомментировал победу своей команды.

«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства!», - сказал форвард.

Во время игры Кавани получил травму бедра и был заменен на 74-й минуте.

«Травма? Я почувствовал боль в задней поверхности бедра. Надеюсь, ничего серьезного», - приводит его слова спортивный портал Sports.ru.

Напомним, 30 июня, матч Уругвай – Португалия 1/8 финала чемпионата мира завершился со счетом 2:1 в пользу уругвайцев. Эдинсон Кавани был признан лучшим игроком встречи.

В четвертьфинале Уругвай встретится со сборной Франции, которая в субботу одолела Аргентину. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде на стадионе с одноименным названием.